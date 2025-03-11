В Україні 23% території потенційно заміновані

Наразі 139 тис. км² (це 23%) території України залишаються потенційно замінованими. У вересні 2023 року ця цифра сягала 30%.

Про це повідомив український премʼєр Денис Шмигаль.

Над розмінуванням працюють 84 сертифікованих оператори та задіяно 225 розмінувальних машин. Частину з цієї техніки виробили в Україні.

У серпні минулого року Міністерство економіки України ухвалило на засіданні уряду зміни до постанови № 284 — відтоді фермерам компенсують 100% за розмінування їхніх сільськогосподарських територій.

Так, держава вже компенсувала понад 529 млн грн аграріям, які скористалися послугами приватних операторів для розмінування своїх сільськогосподарських територій. У межах цієї держініціативи заявки надіслали вже 360 фермерів. У державному бюджеті на поточний рік передбачили для цього 3 мільярди гривень.

До розмінування України залучено орієнтовно 50 учасників Коаліції розмінування, серед них — США, Швейцарія, ЄС, Японія, Норвегія, Німеччина, Канада, Нідерланди, Швеція.

Розмінування України

За оцінками Програми розвитку ООН 2023 року, роботи з розмінування території України коштуватимуть $35,7 мільйона. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, майже 174 тис. км² України всіяні вибухонебезпечними предметами, а заміновані родючі землі країни могли б прогодувати 80 мільйонів людей. У період на 2022—2027 роки сума зобовʼязань країн-партнерів України перевищує $850 мільйонів — це гроші, виділені на проєкти у сфері гуманітарного розмінування.

Раніше пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що для розмінування всієї території України знадобиться до 10 років — такі приблизні розрахунки саперів.

Станом на січень цього року, від початку повномасштабного вторгнення сапери обстежили, розмінували чи очистили 35 тисяч км² української землі. Це більше за Одеську область, яка є найбільшою в Україні.