Від початку повномасштабного вторгнення сапери обстежили чи розмінували 35 тисяч км². Це більше за Одеську область

Від початку повномасштабного вторгнення сапери обстежили, розмінували чи очистили 35 тисяч км² української землі. Це більше за Одеську область, яка є найбільшою в Україні.

Про це повідомила перша віцепремʼєр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, близько 17 тисяч км² знову стали придатними для використання саме у 2024 році.

У 2024 році аграрії знову змогли використовувати 2 850 км² сільськогосподарських земель. Усього за минулий рік сапери обстежили 3 180 км² таких ділянок.

Свириденко наголосила, що, крім того, є прогрес серед фахівців, які працюють у сфері протимінної діяльності.

Так, 73 оператори протимінної діяльності мають відповідні сертифікати.

Наприкінці 2024 року налічували понад 200 машин, які можуть механічно розміновувати території. Частину з них виготовили або зібрали в Україні.

А в серпні Міністерство економіки України ухвалило на засіданні уряду зміни до постанови № 284 — відтоді фермерам компенсують 100% за розмінування їхніх сільськогосподарських територій.

Центр гуманітарного розмінування вже провів 50 аукціонів і уклав 47 угод на розмінування агроземель. Загальна економія становила понад 15%, або ж 97 мільйонів гривень, наголосила Свириденко.

«Моделювання показують, що після розмінування цих земель, лише за 1—2 роки можна зібрати урожай зернових, прибуток від якого буде співмірним чи навіть вищим, ніж витрати на розмінування», — сказала вона.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення партнери виділили на гуманітарне розмінування майже $1,1 мільярда. Ці кошти витрачали, щоб посилювати можливості протимінної діяльності. Йдеться про навчання фахівців, закупівлю техніки та обладнання, роботу в полях.

Розмінування України

За оцінками Програми розвитку ООН 2023 року, роботи з розмінування території України коштуватимуть $35,7 мільйона. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, майже 174 тисячі квадратних кілометрів України всіяні вибухонебезпечними предметами, а заміновані родючі землі країни могли б прогодувати 80 мільйонів людей. У період на 2022—2027 роки сума зобовʼязань країн-партнерів України перевищує $850 мільйонів — це гроші, виділені на проєкти у сфері гуманітарного розмінування.

Загалом 30% території України забруднено російськими мінами. Раніше пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що для розмінування всієї території України знадобиться до 10 років — такі приблизні розрахунки саперів.

У червні цього року Міністерство економіки України заявило, що в Україні створять перший державний реєстр територій, забруднених чи ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.



