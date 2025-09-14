Данія проігнорує понад 20 юридичних норм, щоб побудувати паливний завод для ракет «Фламінго»

Українська компанія Fire Point, що виробляє дрони і крилаті ракети великої дальності «Фламінго» має намір побудувати завод, який зможе виробляти тверде ракетне пальне, біля данської авіабази «Скридструп». Для реалізації проєкту уряд Данії проігнорує понад 20 законів і нормативних актів, щоб побудувати український завод з виробництва твердого ракетного пального.

Про це пише данський суспільний мовник DR.

Після ухвалення нового закону данський уряд отримав широкі повноваження скасовувати інші закони, нормативні акти та право громадян подавати скарги. Закон Троельса Лунда, названий на честь міністра оборони, дає владі можливість швидко реалізовувати будівельні та операційні проєкти, вони важливі для національної оборони, чи під час надзвичайного стану. Він діятиме до кінця 2028 року.

Закон дозволить уряду відхилятися від інших законодавчих актів, якщо він вважатиме це необхідним. Якщо завод Fire Point побудують, закони про довкілля, про планування та про охорону природи можуть бути проігноровані. Також новий закон дозволяє експропріацію приватної власності, якщо це необхідно для проєкту.

Серед іншого, Fire Point тимчасово не підпадатиме під розпорядження про контроль ризику великих аварій, повʼязаних з небезпечними речовинами. Це означає, що виробник якийсь час не зобовʼязаний дотримуватися правил, які ухвалили з метою запобігання великим аваріям.

Багато хто в Данії непокоїться, чи не заходить уряд занадто далеко, ігноруючи обмеження. Данське управління з питань бізнесу зазначає, що швидке будівництво заводу вимагає винятків з певних правил. Однак Fire Point «із часом» має відповідати всім звичайним вимогам для цього виду бізнесу.

Раніше данське медіа TV 2 писало, що за планами Fire Point відкриє виробництво поблизу авіабази «Скридструп» уже в грудні 2025 року. Це вперше, коли українське оборонне підприємство буде розміщено на території Данії.