Компанія-виробник «Фламінго» виготовлятиме пальне для ракет у Данії

Українська оборонна компанія Fire Point — розробник ракети «Фламінго» — відкриє виробництво в Данії. Там виготовлятимуть пальне для ракет далекого радіуса дії.

Про це повідомив уряд Данії, пише Reuters.

Виробництво буде розташоване поблизу авіабази «Скайдструп», де базується флот винищувачів F-16 Данії.

«Це допомога Україні в боротьбі за безпеку, власну незалежність і, що не менш важливо, її можливість жити в мирі», — заявив журналістам міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Як пише данське медіа TV 2, за планами Fire Point матиме виробництво поблизу авіабази вже в грудні 2025 року. Це вперше, коли українське оборонне підприємство буде розміщено на території Данії.

Що відомо про ракету «Фламінго»

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з Associated Press, поділився світлиною української ракети «Фламінго», дальність якої, за його словами, становить понад 3 000 км.

Він зазначив, що «Фламінго» сфотографував у цеху однієї з провідних оборонних компаній Fire Point в Україні 14 серпня. За словами журналіста, ці ракети запущені в серійне виробництво.

Згодом медіа Defence Express написало, що на знімку, найімовірніше, крилата ракета FP-5, яку вже демонстрували публічно та оголошували її тактико-технічні характеристики. Ще на початку лютого 2025 року цю ракету показувала компанія Milanion Group на виставці IDEX-2025, що проходила в ОАЕ.

На думку фахівців, з огляду на оприлюднені характеристики «Фламінго» та FP-5, а також зовнішній вигляд обох — великі ракети з фіксованим прямим крилом та розміщенням двигуна над фюзеляжем, — у світі жодної альтернативи оприлюдненої новинки не існує.

Міністр оборони України Денис Шмигаль 18 серпня підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети «Фламінго». Видання ZN.UA опублікувало відео, на якому, як стверджується, знято пуск ракети «Фламінго» спершу на випробуваннях, а потім і в бойових умовах, по цілях на території РФ.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що наприкінці 2025 року та на початку 2026-го в Україні мають розпочати масове виробництво ракети «Фламінго».