Російські дрони в Польщі: послу РФ вручать ноту протесту, на ситуацію відреагував Трамп

Міністерство закордонних справ Польщі сьогодні викличе представника Росії, якому вручать ноту протесту через атаку дронів.

Про це повідомив польському агентству PAP речник Міністерства закордонних справ Павел Вронський.

Він додав, що Міністерство закордонних справ не розголошує зміст ноти до її передачі. Наразі інформації про виклик посла на сайті МЗС Польщі нема.

На ситуацію вже зреагував президент США Дональд Трамп.

«Що там з порушенням Росією повітряного простору Польщі дронами? Ну от почалося!» — написав він.

Тим часом російське Міноборони стверджує, що цілити по обʼєктам Польщі російська армія не планувала.

«Максимальна дальність польоту російських БпЛА, застосованих під час удару й тих, що нібито перетнули кордон із Польщею, не перевищує 700 км. Втім, ми готові провести консультації з міністерством оборони Польщі щодо цього питання», — заявили там.

Російські дрони вперше збивали над Польщею

Під час атаки Росії на Україну вночі 10 вересня дрони залетіли до Польщі — проти них застосували зброю з літаків. Це вперше, коли польська авіація збивала безпілотники, що порушили повітряний простір країни. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Уперше дрони залетіли не з України, «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а з території Білорусі. Польська влада назвала інцидент «актом агресії».

Польське видання Polsat News пише, що у Вириках Люблінського воєводства уламки одного з безпілотників влучили в житловий будинок і пошкодили дах будівлі та автомобіль. Люди не постраждали.

Polsat News

Речниця МВС Польщі Кароліна Галецька каже, що станом на 11:00 вже знайшли уламки семи дронів і ракети «невідомого походження».

Reuters із посиланням на джерело в НАТО писало, що Альянс не розглядає вторгнення дронів на територію Польщі як напад.

Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Ця стаття передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось з членів опиняються під загрозою.