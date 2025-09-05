Підтоплення тунелів метро в Києві: директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА звільнили з посади

Руслана Кандибора звільнили з посади керівника департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Він фігурує у справі про підтоплення тунелів Київського метрополітену між станціями «Деміївська» та «Либідська» наприкінці 2023 року.

Про це йдеться в розпорядженні, копію якого публікує Інтерфакс-Україна.

Підписав розпорядження про звільнення Кандибора міський голова Києва Віталій Кличко.

У документі зазначається, що посадовця звільнили «за угодою сторін».

Що відомо про підтоплення метро

У грудні 2023 року між станціями «Деміївська» та «Либідська» виникла аварійна ситуація — порушилась герметичність конструкцій тунелю і почала протікати вода. Через загрозу для безпеки пасажирів 8 грудня 2023 року столична влада зупинила рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро на ділянці між станціями метро «Либідська» та «Деміївська». Синя гілка повноцінно запрацювала 12 вересня 2024 року.

24 грудня 2024 року екскерівника «Київського метрополітену» Віктора Брагінського оголосили в розшук. Згодом стало відомо, що він виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії.

Кандибору 10 липня повідомили про підозру у службовій недбалості. За версією слідства, він знав про загрозу, яка могла зруйнувати частину тунелю, але нічого не зробив, щоб цьому запобігти. Голосіївський районний суд Києва 17 липня відсторонив його від посади та відправив під нічний домашній арешт.

Також підозри у цій справі отримали начальник служби колії, тунельних споруд і будівель та головний інженер метрополітену.