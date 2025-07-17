Підтоплення метро у 2023 році: директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА відсторонили від посади

Голосіївський районний суд Києва 17 липня відсторонив від посади та відправив під нічний домашній арешт директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора. Справа стосується підтоплення тунелів метрополітену між станціями «Деміївська» та «Либідська» наприкінці 2023 року — посадовця підозрюють у службовій недбалості.
Про це повідомила Київська міська прокуратура, не називаючи імені фігуранта, проте деталі вказують, що йдеться саме про Кандибора, адже відомо, що саме він обіймає цю посаду.
Запобіжний захід триватиме до 10 вересня. Прокурори подадуть апеляцію, бо просили суд призначити посадовцю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.
- Кандибору 10 липня повідомили про підозру у службовій недбалості. За версією слідства, він знав про загрозу, яка могла зруйнувати частину тунелю, але нічого не зробив, щоб цьому запобігти.
- У грудні 2023 року між станціями «Деміївська» та «Либідська» виникла аварійна ситуація — порушилась герметичність конструкцій тунелю і почала протікати вода. Через загрозу для безпеки пасажирів 8 грудня 2023 року столична влада зупинила рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро на ділянці між станціями метро «Либідська» та «Деміївська». Синя гілка повноцінно запрацювала 12 вересня 2024 року.
- 24 грудня 2024 року екскерівника «Київського метрополітену» Віктора Брагінського оголосили в розшук. Згодом стало відомо, що він виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії.