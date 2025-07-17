Підтоплення метро у 2023 році: директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА відсторонили від посади

Голосіївський районний суд Києва 17 липня відсторонив від посади та відправив під нічний домашній арешт директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора. Справа стосується підтоплення тунелів метрополітену між станціями «Деміївська» та «Либідська» наприкінці 2023 року — посадовця підозрюють у службовій недбалості.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, не називаючи імені фігуранта, проте деталі вказують, що йдеться саме про Кандибора, адже відомо, що саме він обіймає цю посаду.

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Запобіжний захід триватиме до 10 вересня. Прокурори подадуть апеляцію, бо просили суд призначити посадовцю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.