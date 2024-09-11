Синя гілка метро в Києві повноцінно запрацює вже 12 вересня

У Києві завершили ремонт між станціями метро «Деміївська» — «Либідська». Повноцінний рух поїздів на синій гілці відновлять уже завтра, 12 вересня.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Увесь комплекс робіт тривав девʼять місяців. Як розповів мер, за цей час підготували будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, розробили котлован завглибшки понад 15 метрів, демонтували стару частину тунелю завдовжки 27 метрів і побудували нову.

Також там уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів, а тунельну оправу, що примикає до нової ділянки, посилили з обох боків. Крім того, ремонтники захистили тунель між «Деміївською» і «Либідською» від подальшого проникнення туди води та закріпили ґрунти навколо неї.

Загалом ремонт обійшовся у 383 мільйони гривень, що, за словами мера, на 62 мільйони менше за початкову вартість.

Паралельно з відновлювальними роботами експерти провели дослідження, щоб визначити причину розгерметизації тунелю і підтоплення колій між станціями метро «Деміївська» і «Либідська». Зокрема, підтвердили, що причиною є помилки на етапі проєктування і неякісне виконання будівельно-монтажних робіт на етапі будівництва цієї ділянки тунелю.

Серед іншого, оправа тунелю за проєктом повинна експлуатуватися за значно меншого рівня ґрунтових вод, а оправу тунелю збудували неякісно, з порушенням допусків монтажу кілець. Також не провели компенсаційних заходів для закріплення ґрунту, щоб унеможливити негативний вплив інженерно-геологічних змін на тунель. Крім того, жорсткість тунелю менша за проєктну через використання стінових блоків замість лоткових, що призвело до зменшення товщини й відсутності ребер.

До того ж лабораторні дослідження підтвердили грубі порушення під час будівництва в частині, де не було хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю.