Учасники «Коаліції охочих» готові постачати Україні далекобійні ракети

Учасники «Коаліції охочих» на саміті в Парижі 4 вересня заявили про готовність постачати Україні ракети великої дальності.

Про це повідомили на сайті уряду Великої Британії.

«Прем’єр-міністр привітав оголошення партнерів «Коаліції охочих» про постачання Україні ракет великої дальності для подальшого зміцнення запасів країни», — йдеться в повідомленні.

Обговорюючи останні військові плани «Коаліції охочих», британський премʼєр-міністр наголосив, що група має «непорушну відданість Україні, за підтримки президента Трампа», і що тепер їм зрозуміло, «що потрібно піти ще далі, щоб чинити тиск на Путіна, щоб той домігся припинення бойових дій».

Головною темою сьогоднішньої зустрічі «Коаліції охочих» були гарантії безпеки для України та підтримка Сил оборони. Учасники також мали розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Президент Володимир Зеленський розповів подробиці засідання.

У саміті взяли участь представники понад 30 країн. Обговорювали внесок кожної з країн у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки.

Учасники заявили про необхідність збільшувати підтримку України й посилювати тиск на Росію. Зараз триває підготовка 19-го пакету санкцій Євросоюзу. Працює над санкційними кроками також Японія.

Гарантії безпеки для України

На перемовинах у Вашингтоні за участі Трампа, Зеленського і низки європейських лідерів 18 серпня питання гарантій української безпеки було ключовим. Зокрема, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Після зустрічі Трамп написав, що сторони обговорювали, які гарантії нададуть різні європейські країни за координації США.

Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів — вони мають стати частиною гарантій безпеки.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі Штатами та країнами Європи. Вашингтон зараз працює над цим.

WSJ також писало, що саме Рубіо може очолити робочу групу, яка працюватиме над проєктом безпекових гарантій для України. Вона складатиметься з радників з національної безпеки та представників НАТО. Гарантії безпеки міститимуть такі компоненти: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг припинення бойових дій.

Джерела Bloomberg також повідомляли, що близько 10 країн готові направити свої сили в Україну як гарантію безпеки в межах майбутньої мирної угоди. Зокрема, Велика Британія та Франція готові відправити сотні своїх солдатів, яких розмістять в Україні, але подалі від фронту.

А Дональд Трамп 20 серпня заявляв, що Вашингтон готовий надати авіаційну підтримку Україні, якщо потенційну мирну угоду з Росією укладуть.