Bloomberg: Європа на зустрічі «Коаліції охочих» переконуватиме Трампа ввести санкції проти РФ

Європейські лідери під час засідання «Коаліції охочих» 4 вересня переконуватимуть президента США Дональда Трампа ввести нові санкції проти Росії.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Франція хоче, щоб зустріч донесла сигнал: Європа виконала свою частину підтримки України, тепер справа за президентом США — реалізувати свою погрозу посилити тиск на Кремль. Президент Емманюель Макрон у середу, 3 вересня, у Парижі, заявив, що Європа готова надати Києву гарантії безпеки.

За даними BFM TV, саміт стартує об 11:30 за київським часом. Фізично на саміті будуть присутні президент України Володимир Зеленський, президенти європейських інституцій Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Данії Метте Фредеріксен та премʼєр Польщі Дональд Туск.

Очільники Британії, Італії та Німеччини, а також спецпосланець США Стів Віткофф приєднаються по відеозв’язку, повідомили джерела.

Після зустрічі, о 15:00 учасники зателефонують Трампу, а о 16:00 дадуть пресконференцію.

Гарантії безпеки для України

На перемовинах у Вашингтоні за участі Трампа, Зеленського і низки європейських лідерів 18 серпня питання гарантій української безпеки було ключовим. Зокрема, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Після зустрічі Трамп написав, що сторони обговорювали, які гарантії нададуть різні європейські країни за координації США.

Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів — вони мають стати частиною гарантій безпеки.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі Штатами та країнами Європи. Вашингтон зараз працює над цим.

WSJ також писало, що саме Рубіо може очолити робочу групу, яка працюватиме над проєктом безпекових гарантій для України. Вона складатиметься з радників з національної безпеки та представників НАТО. Гарантії безпеки міститимуть такі компоненти: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг припинення бойових дій.

Джерела Bloomberg також повідомляли, що близько 10 країн готові направити свої сили в Україну як гарантію безпеки в межах майбутньої мирної угоди. Зокрема, Велика Британія та Франція готові відправити сотні своїх солдатів, яких розмістять в Україні, але подалі від фронту.

А Дональд Трамп 20 серпня заявляв, що Вашингтон готовий надати авіаційну підтримку Україні, якщо потенційну мирну угоду з Росією укладуть.