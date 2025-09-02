Убивство Андрія Парубія: слідчі перекваліфікували справу, нападнику тепер загрожує довічне

У справі про вбивство ексголови Ради та народного депутата від «Європейської солідарності» Андрія Парубія змінили підозру.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію змінили з ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) на ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю). Нова стаття передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Підозра за ще однією статтею — ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) — залишилась незмінною.

З огляду на це, прокуратура Львівської області подальше проведення досудового розслідування передала відділу СБУ у Львівській області.

Вбивство Андрія Парубія

Ексголову Верховної Ради Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Стрілянина сталась у Франківському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Опівночі 1 вересня, через 36 годин після вбивства, правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного у вбивстві на Хмельниччині. Кажуть, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі.

Президент Володимир Зеленський розповів, що вже є перші показання підозрюваного. Очільник Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що вбивство Парубія — не випадковий злочин, є російський слід.

Зранку 1 вересня затриманому повідомили про підозру, а 2 вересня його відправили під арешт на два місяці без права застави.