Очільник Нацполіції: Вбивство Андрія Парубія не випадкове, є російський слід

Очільник Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що вбивство ексголови Верховної Ради та нардепа Андрія Парубія 30 серпня — не випадковий злочин. Є російський слід.
За його словами, 30 серпня у Сихівському районі Львова підозрюваний замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику, зробив вісім пострілів.
А потім чоловік намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині.
Що передувало
Ексголову Верховної Ради Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Стрілянина сталась у Франківському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.
Опівночі 1 вересня, через 36 годин після вбивства, правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного у вбивстві політика на Хмельниччині. Кажуть, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі.
Президент Володимир Зеленський розповів, що вже є перші показання підозрюваного.
- Нардеп фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв розповідав, що Андрій Парубій за пів року до вбивства просив надати йому державну охорону. В Управлінні державної охорони пояснили, що Парубій не входив до переліку посадовців, яким надають держохорону.
- Парубій та його родина могли отримати держохорону, коли посадовець обіймав посаду голови Верховної Ради України у 2016—2019 роках. А також упродовж одного року після того, як ці повноваження закінчились.
- Прощання з Андрієм Парубієм відбудеться 1 вересня о 19:00 в Архикатедральному соборі Святого Юра. Чин похорону в соборі Святого Юра розпочнеться 2 вересня о 12:00. Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок біля Ратуші пройде загальноміська церемонія прощання. Поховають Андрія Парубія на Личаківському цвинтарі.