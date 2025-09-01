Рада відновить прямі трансляції засідань: зареєстровано проєкт постанови

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови № 13719, яка пропонує відновити прямі трансляції засідань парламенту. Необхідність таких змін зумовлена «зміною безпекової ситуації» в Україні.

Про це йдеться в тексті проєкту постанови.

Як пояснюють нардепи, запровадження таких змін сприятиме:

підвищенню прозорості та підзвітності Верховної Ради України;

зміцненню довіри громадян;

виконанню міжнародних рекомендацій.

Народні обранці пропонують відновити роботу телеканалу «Рада» для онлайн-трансляції засідань, організовувати та проводити офіційні виступи та заяви керівництва ВРУ, а також брифінги нардепів.

Що відомо про заборону трансляцій засідань ВРУ

Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Верховна Рада закрила прямі трансляції засідань «у цілях безпеки». Також під час голосувань у залі ВРУ були відсутні журналісти — знову пускати їх почали у травні 2024 року.

Уперше після перерви трансляцію засідань Ради провели 31 липня — у день голосування за відновлення незалежності НАБУ та САП.

Тоді ж понад 50 українських громадських організацій закликали Раду відновити трансляції у режимі реального часу на телеканалі “Рада”.

Згодом голова парламенту Руслан Стефанчук анонсував відновлення прямих трансляцій засідань Ради у вересні 2025 році.