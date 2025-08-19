Трансляції Ради можуть відновити вже з 2 вересня

Трансляції засідань Верховної Ради можуть відновити вже з 2 вересня.

Про це «Бабелю» повідомив нардеп та голова комітету свободи слова Ярослав Юрчишин.

За його словами, відповідна постанова вже готова до реєстрації й зараз на етапі погодження фракцією «Слуга народу».

«Робимо все, щоб з 2 вересня всі трансляції були онлайн», — додав він.

Відновлення онлайн-трансляцій з ВРУ

Транслювати засідання Ради припинили з початком повномасштабного вторгнення Росії. Також журналісти не мали доступу для роботи в будівлі Верховної Ради — знову пускати їх почали у травні 2024 року.

А в січні 2025 року відновили трансляцію засідань комітетів Ради, однак не самого парламенту.

Громадські організації та медіа 28 липня звернулися до парламенту з вимогою відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі «Рада» і завчасно публікувати порядок денний. Підписантів уже близько сотні.

До Верховної Ради України 29 липня внесли постанову № 1963027, яка передбачає повернення прямих трансляцій засідань. Рада знову буде відкритим майданчиком для українців, щойно «відпадуть безпекові ситуації», казав після цього голова парламенту Руслан Стефанчук.

Уперше пряму трансляцію засідання Верховної Ради після початку повномасштабного вторгнення провели 31 липня — у день голосування парламенту за повернення незалежності САП і НАБУ.