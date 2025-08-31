Грета Тунберг разом з іншими активістами вирушила до Гази, щоб повторно «прорвати облогу»

Флотилія з гуманітарною допомогою та активістами, зокрема шведською екоактивісткою Гретою Тунберг, 31 серпня вирушила з Барселони до Гази. Вони хочуть спробувати «прорвати незаконну облогу Гази».

Про це активістка написала в Instagram.

«Прорвати облогу. Покінчити з окупацією та гнобленням, з апартеїдом і геноцидом. Притягнути воєнних злочинців до відповідальності. Вільна Палестина», — йдеться в публікації Тунберг.

Як пише The Washington Post, судна мають вирушити з іспанського портового міста Барселона. Морський конвой — приблизно 20 човнів з делегаціями із 44 країн — стане найбільшою на сьогодні спробою прорвати ізраїльську блокаду Гази морем.

Організатори повідомили, що найближчими днями до них приєднаються інші кораблі з портів Італії й Тунісу, які прямуватимуть із західного кінця Середземного моря до сектора Гази.

Перед відправленням активісти закликали уряди чинити тиск на Ізраїль, щоб той дозволив їхній флотилії пройти крізь морську блокаду.

Очікується, що флотилія прибуде до Гази 14 або 15 вересня.

Гуманітарна криза в секторі Гази стала наслідком активних бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС, які почали 7 жовтня 2023 року. Нещодавно там вперше офіційно підтвердили повномасштабний голод, з ним зіткнулося понад пів мільйона людей.

Що передувало

У червні Грета Тунберг разом з 11 іншими активістами вирушила на вітрильному судні Madleen до узбережжя Гази з метою «прорвати ізраїльську облогу». Судно, кероване активістською групою Freedom Flotilla Coalition, вийшло із сицилійського порту Катанія, що на півдні Італії.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац тоді доручив військовим не допустити до сектора Гази корабель зі шведською екозахисницею. Згодом ВМС Ізраїлю затримали човен та відбуксирували його, а вже 10 червня Тунберг зі ще трьома активістами депортували з Ізраїлю.

20 липня до сектора Гази з Італії вирушило ще одне гуманітарне судно, але цього разу без Грети Тунберг. Судно належить організації «Коаліція флотилії свободи». Екіпаж сподівався завершити місію, яку не змогли в червні виконати пасажири вітрильника Madleen.

Вже 10 серпня Тунберг заявила, що разом з іншими активістами знову вирушить на кораблях до Гази, щоб нібито «прорвати незаконну ізраїльську облогу» території.