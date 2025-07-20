До Гази вирушило ще одне гуманітарне судно — цього разу без Грети Тунберг

З Італії 20 липня до сектора Гази відправилося ще одне гуманітарне судно, що належить організації «Коаліція флотилії свободи».

Про це організація повідомила в соцмережі Х.

Йдеться про судно Handala. Екіпаж сподівається завершити місію, яку не змогли в червні виконати пасажири вітрильника Madleen з екоактивісткою Гретою Тунберг на борту. Вони хотіли «прорвати ізраїльську облогу» та доставити гумдопомогу в анклав.

На борту Handala — 21 людина, включно з двома депутатами парламенту Франції Еммою Фурро та Габріелем Каталу.

Також серед активістів є американський актор Джейкоб Бергер, палестинська активістка Хувайда Арраф, журналісти та інші.