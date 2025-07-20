До Гази вирушило ще одне гуманітарне судно — цього разу без Грети Тунберг

З Італії 20 липня до сектора Гази відправилося ще одне гуманітарне судно, що належить організації «Коаліція флотилії свободи».
Про це організація повідомила в соцмережі Х.
Йдеться про судно Handala. Екіпаж сподівається завершити місію, яку не змогли в червні виконати пасажири вітрильника Madleen з екоактивісткою Гретою Тунберг на борту. Вони хотіли «прорвати ізраїльську облогу» та доставити гумдопомогу в анклав.
На борту Handala — 21 людина, включно з двома депутатами парламенту Франції Еммою Фурро та Габріелем Каталу.
Також серед активістів є американський актор Джейкоб Бергер, палестинська активістка Хувайда Арраф, журналісти та інші.
- 1 червня Грета Тунберг разом з 11 іншими активістами вирушила до Гази на кораблі. Мета — «прорив ізраїльської облоги» спустошеної території, повідомили організатори поїздки. Вітрильне судно Madleen, кероване активістською групою Freedom Flotilla Coalition, вийшло із сицилійського порту Катанія, що на півдні Італії.
- 9 червня ВМС Ізраїлю затримали човен і відбуксирували його. А вже 10 червня Тунберг зі ще трьома активістами депортували з Ізраїлю.