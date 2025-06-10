Грету Тунберг з трьома активістами депортували з Ізраїлю — вони хотіли «прорвати блокаду» Гази

Шведську активістку Грету Тунберг та ще трьох активістів Freedom Flotilla Coalition депортували з Ізраїлю. Інших вісьмох затримали через відмову від депортації — серед них депутатка Європарламенту.

Про це пише The Times of Israel.

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Моше Арбель наказав, аби жодному з активістів не дозволили в’їзд до Ізраїлю, а натомість повернули до їхніх рідних країн. Грета Тунберг та ще троє затриманих погодилися на депортацію.

Адвокатам ізраїльської правозахисної організації Adalah вона сказала: «Я зроблю більше добра за межами Ізраїлю, ніж якщо мене змусять тут залишитися на декілька тижнів. Якщо ми вирішимо залишитися супроти волі ізраїльської влади і нас заарештують на декілька тижнів, це зашкодить нашій справі».

Міністерство закордонних справ Ізраїлю опублікувало у соцмережах фото Тунберг у літаку. Раніше екологічна активістка роками уникала авіаперельотів через їхню шкоду для навколишнього середовища.

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Інші вісім пасажирів судна Madleen відмовились від депортації та збираються оскаржувати її в суді. Серед них французька депутатка Європарламенту палестинського походження Ріма Хассан.

1 червня Грета Тунберг разом з 11 іншими активістами вирушила до Гази на кораблі. Мета — «прорив ізраїльської облоги» спустошеної території, повідомили організатори поїздки. Вітрильне судно Madleen, кероване активістською групою Freedom Flotilla Coalition, вийшло з сицилійського порту Катанія, що на півдні Італії.

9 червня ВМС Ізраїлю затримали човен та відбуксирували його.

Автор: Олександр Булін