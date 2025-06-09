ВМС Ізраїлю затримали човен з Гретою Тунберг, що прямував до сектора Гази

Військово-морські сили Ізраїлю відбуксували човен Madleen зі шведською екоактивісткою Гретою Тунберг та іншими активістами, що прямував до сектора Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel.

«Селфі-яхта зі знаменитостями» безпечно прямує до берегів Ізраїлю. Очікується, що пасажири повернуться до своїх країн», — йдеться в заяві МЗС країни.

У відомстві переконані, що 12 пасажирів Madleen «намагалися влаштувати медіапровокацію, мета якої — лише привернення уваги». Човен перевозив «менш ніж одну вантажівку гуманітарної допомоги», йдеться у повідомленні, тоді як «понад 1 200 вантажівок з допомогою вже вʼїхали до Гази з боку Ізраїлю за останні два тижні», кажуть у міністерстві.

«Є способи доставити допомогу до сектора Гази — і вони не включають інстаграм-селфі. Ту невелику кількість допомоги, яка була на яхті та не була спожита «знаменитостями», передадуть до Гази через справжні гуманітарні канали», — додали в МЗС Ізраїлю.

Згодом на сторінці відомства в X оприлюднили відео, на якому затриманих активістів з човна ізраїльський флот супроводжує до порту Ашдод.

«Усі пасажири «селфі-яхти» в безпеці та неушкоджені. Їм надали сендвічі та воду. Шоу завершене», — йдеться в публікації.