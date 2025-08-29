На Київщині відкрили Національне військове меморіальне кладовище. Місцеві жителі вийшли на протест

У День памʼяті захисників України, 29 серпня, на Київщині між селами Гатне і Мархалівка відкрили Національне військове меморіальне кладовище. Однак жителі Мархалівки вийшли на протест.
Про це пише «Суспільне»
О 9:00 відбулося поховання перших пʼятьох військовослужбовців, імена яких залишаються невідомими. На урочисте відкриття прибуло керівництво країни, зокрема, президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, головкомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та міністр оборони Денис Шмигаль. Також були присутні рідні військових, які планують тут поховати своїх родичів.
«Рік зберігання в Київському крематорії, а далі урна з прахом стоїть у мене вдома в очікуванні цієї події. Дуже багато в нашій спільноті родин, які не мають тіл і з Маріуполя, вони їх, можливо, ніколи не отримають. І тут мусить бути місце для рідних, аби прийти і вшанувати», — каже мати бійця полку «Азов» Віра Литвиненко.
За словами міністерки у справах ветеранів Наталії Калмикової, це кладовище є першою чергою із загальною кількістю місць на 6 тисяч могил. Також будується друга черга.
«Наразі вже є 360 колумбарних місць, передбачених для урн із прахом. Будуть додаватися ще на інших етапах. Тут поховання держава бере повністю за свій рахунок. І доглядати за могилами теж буде обовʼязком держави. Відсьогодні родичі можуть вже розпочинати оформлення документів на поховання тут — у цьому місці», — зазначила міністерка.
Доїхати до кладовища можна буде спеціальним автобусом, який щодня в непарні години виїжджатиме з Теремків, а в парні — у зворотньому напрямку з Гатного. В автобусі також буде екскурсовод, який розповідатиме людям історію меморіального комплексу, а також історію України.
Під час відкриття військового меморіального кладовища у міністерки Калмикової також запитали, чи законно й безпечно було будувати це кладовище саме в цьому місці.
«Тут, як і по всій країні є ґрунтові води, це нормально. Аби не було ніяких запитань, під усіма доріжками тут прокладена дренажна система. Всі ці доріжки на глибині залягання від 2,5 метра до 3 метрів, які працюють. І якщо зараз ви підете заглянете в могилу, вона абсолютно суха», — відповіла вона.
Протест місцевих жителів
У селі Мархалівка Київської області місцеві жителі вийшли на протест проти відкриття Національного військового меморіального кладовища. Про це повідомила організація Support Markhalivka.
Військові та активісти неодноразово наголошували, що поховання у вибраному місці, між селами Гатне та Мархалівка на Київщині, загрожує екологічною катастрофою. Земельна ділянка має проблему з високими ґрунтовими водами. Могили будуть підтоплюватися, а це несе загрозу для 12 сіл Київщини.
Частина селян поїхала зустріти перших осіб з плакатами і мирно висловити протест. За словами активіста, мешканця Мархалівки та голови ГО Support Markhalivka Олександра Давиденка, люди зіткнулися з великою кількістю силовиків.
«Очевидно, вони отримали команду пакувати. Там стоїть купа автозаків. І всіх жінок, які були там із плакатами, запакували. Наш адвокат, який їде з Києва, заблокований. Він стоїть нерухомо з іншими машинами в напрямку з Києва на Васильків. Рух зупинено, людей нейтралізували, влада пішла ва-банк і злочинним чином продовжує продавлювати свою політику, абсолютно не бажаючи чути людей», — розповів він каналу «Еспресо».
У Telegram-каналі «Підтримай Мархалівку» зранку написали про арешт близько десятка мархалівців.
За словами Давиденка, сьогоднішня ситуація є продовженням півторарічної історії з незаконною забудовою в Мархалівському лісі, який має статус природоохоронного.
«Попри всі закони й виграні судові рішення тут продовжується кримінальний злочин, а саме продовжують незаконно будувати так зване Національне військове меморіальне кладовище, яке фактично позбавлене права розпорядження цією територією», — сказав він.
За словами активіста, поховання воїнів у цьому місці загрожує екологічною катастрофою. З одного боку, відбувається отруєння вод трупною отрутою, з іншого — знищуються три річки.
«Верховний суд підтвердив рішення попередніх судів. І останній шостий апеляційний суд так само відхилив апеляцію. Ба більше, днями надійшло повідомлення, що відхилена касація. Тобто остаточно ухвалене рішення про те, що це природоохоронна територія, будувати — і взагалі жодних дій, крім природоохоронних, — тут не можна. Але сьогодні, попри всі ухвалені судом рішення, здійснюється фактично повалення конституційного ладу», — зазначив активіст.
- 4 жовтня 2023 року Кабмін ухвалив рішення створити нову державну установу — Національне військове меморіальне кладовище.
- 8 грудня того ж року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 10289, необхідний для будівництва і експлуатації Національного військового меморіального кладовища. Новим місцем будівництва кладовища визначили ділянку між селами Гатним і Мархалівкою. Раніше його планували розмістити біля селища Биківня, а перед цим — на Лисій горі в Києві.