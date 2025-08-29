На Київщині відкрили Національне військове меморіальне кладовище. Місцеві жителі вийшли на протест

У День памʼяті захисників України, 29 серпня, на Київщині між селами Гатне і Мархалівка відкрили Національне військове меморіальне кладовище. Однак жителі Мархалівки вийшли на протест.

Про це пише «Суспільне»

О 9:00 відбулося поховання перших пʼятьох військовослужбовців, імена яких залишаються невідомими. На урочисте відкриття прибуло керівництво країни, зокрема, президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, головкомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та міністр оборони Денис Шмигаль. Також були присутні рідні військових, які планують тут поховати своїх родичів.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Getty Images / «Бабель»

«Рік зберігання в Київському крематорії, а далі урна з прахом стоїть у мене вдома в очікуванні цієї події. Дуже багато в нашій спільноті родин, які не мають тіл і з Маріуполя, вони їх, можливо, ніколи не отримають. І тут мусить бути місце для рідних, аби прийти і вшанувати», — каже мати бійця полку «Азов» Віра Литвиненко.

За словами міністерки у справах ветеранів Наталії Калмикової, це кладовище є першою чергою із загальною кількістю місць на 6 тисяч могил. Також будується друга черга.

«Наразі вже є 360 колумбарних місць, передбачених для урн із прахом. Будуть додаватися ще на інших етапах. Тут поховання держава бере повністю за свій рахунок. І доглядати за могилами теж буде обовʼязком держави. Відсьогодні родичі можуть вже розпочинати оформлення документів на поховання тут — у цьому місці», — зазначила міністерка.