В Україні створили новий держорган — Національне військове меморіальне кладовище

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення нової державної установи – Національне військове меморіальне кладовище.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Архітектурний комплекс включатиме власне військове кладовище, музейний комплекс, ритуальну будівлю та інші необхідні споруди для організації почесних поховань.

У двомісячний термін Міністерство ветеранів має забезпечити діяльність новоствореної установи. Будівництво, утримання та охорона території кладовища будуть за рахунок держбюджету. Також державним коштом покриватимуться витрати на поховання.