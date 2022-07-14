У Києві створять військове кладовище

Київська міська рада ухвалила рішення створити в місті військове кладовище для почесних поховань захисників України.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Міськрада також дозволила розробку проєкту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги в Шевченківському районі столиці. «Ідеться про символічне в нашій історії місце — поряд з урочищем Бабин Яр», — заявив Кличко.

На початку червня Кличко заявив, що Київська міська рада звернеться до Кабінету міністрів із проханням створити у столиці військове кладовище для почесних поховань захисників України.