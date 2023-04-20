Київрада відвела міську землю для створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні

Національне військове меморіальне кладовище (НВМК), яке хотіли облаштувати на Лисій Горі, розмістять у Києві в Биківні. Меморіал загиблим від російської агресії військовим створять у межах Биківнянського лісу й ділянки Дарницького лісництва.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, посилаючись на рішення Київради.
Вісім гектарів землі в цій місцевості перебували у власності міста, але депутати відвели її, фактично розпочавши процедуру організації меморіалу. Поруч з цією ділянкою розташовується державна ділянка площею 90 гектарів.
Тож загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.
- Національне військове меморіальне кладовище передбачає цілий комплекс споруд та площ. Це, зокрема, саме військове кладовище на 50 тисяч поховань, колумбарій, ритуальна будівля та інші необхідні споруди для організації почесних поховань, а також музейний комплекс. Для затвердження концепції та архітектурного рішення НВМК проведуть архітектурний конкурс.
- 4 жовтня Кабмін ухвалив рішення створити нову державну установу — Національне військове меморіальне кладовище.