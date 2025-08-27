Європейські виборці виступають проти відправки миротворців до України

План відправити європейських військових в Україну як миротворців після укладення мирної угоди між Києвом і Москвою наражається на скепсис з боку громадян європейських країн.

Про це пише The Wall Street Journal.

Європейські лідери стикаються з тим, що багато виборців виступають проти будь-якого розміщення військ в Україні. Країни Східної Європи, в свою чергу, не хочуть відтягувати свої сили від власних кордонів. Значний опір також спостерігається в Італії та Німеччині, які досі «відчувають тягар провини» за розвʼязування Другої світової війни.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно заявив, що під час консультацій з парламентом щодо можливого військового розміщення в Україні реакція політиків була прохолодною. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль сказав, що таке розміщення перевантажить можливості Бундесверу, оскільки він уже формує бронетанкову бригаду в Литві для захисту східного флангу НАТО. Опитування Інституту нових соціальних відповідей (INSA) показало, що 56% респондентів виступають проти участі Німеччини.

Навіть у Франції — одній з головних прихильниць розгортання наземних сил — громадська підтримка залежить від наявності остаточної мирної угоди, а не лише перемир’я. Опитування дослідницької фірми Elabe у березні показало, що 67% респондентів підтримують відправку французького контингенту, якщо Київ і Москва досягнуть угоди. Без неї 68% виступають проти відправки військ.

Президент Франції Емманюель Макрон намагається запевнити громадськість, що контингент буде розташований далеко від зон бойових дій. Макрон та інші європейські лідери давно кажуть, що захист на передовій має залишатися завданням добре озброєної української армії.

Участь Британії також залежить від певних умов. Прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що такі сили безпеки відправлять, лише якщо США пообіцяють надати військову підтримку британським військам у разі російських атак. За опитуваннями, більшість британців готові до миротворчої місії, але не хочуть провокувати пряму конфронтацію з Росією.