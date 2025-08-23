Reuters: Заступник премʼєрки Італії запропонував президенту Франції взяти гвинтівку та їхати в Україну. Париж викликав посла

Франція 22 серпня викликала італійського посла після того, як заступник прем’єр-міністра Італії розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона за його пропозицію відправити європейських солдатів в Україну після завершення війни. «Хочеш — іди сам», — сказав він тоді французькому лідеру.

Про це 23 серпня написало агентство Reuters із посиланням на французьке дипломатичне джерело.

Цього тижня журналісти попросили заступника прем’єр-міністра Італії Маттео Сальвіні прокоментувати заклики Емманюеля Макрона про можливе розміщення європейських військ в Україні. У відповідь він використав фразу міланським діалектом, яку можна приблизно перекласти як «відчепись».

«Хочеш — іди сам. Надягни шолом, бронежилет, візьми гвинтівку і вирушай в Україну», — сказав він, звертаючись до президента Франції.

Сальвіні, який є лідером правопопулістської партії «Ліга» та водночас міністром транспорту в націоналістичному, консервативному уряді премʼєрки Джорджі Мелоні, неодноразово критикував Макрона, особливо в питаннях, які стосувались України.

Як пише Reuters, виклик італійського посла став черговим епізодом у низці дипломатичних суперечок між Парижем і Римом до і після того, як у 2022 році до влади прийшла Мелоні.

«Послу нагадали, що ці висловлювання суперечать атмосфері довіри та історичним відносинам між нашими країнами, а також останнім двостороннім крокам, які показали близькі позиції держав, особливо щодо незмінної підтримки України», — сказало джерело.

Гарантії безпеки для України

На перемовинах у Вашингтоні за участі Трампа, Зеленського і низки європейських лідерів 18 серпня питання гарантій української безпеки було ключовим. Зокрема, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Після зустрічі Трамп написав, що сторони обговорювали, які гарантії нададуть різні європейські країни за координації США.

Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів — вони мають стати частиною гарантій безпеки.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі Штатами та країнами Європи. Вашингтон зараз працює над цим.

WSJ також писало, що саме Рубіо може очолити робочу групу, яка працюватиме над проєктом безпекових гарантій для України. Вона складатиметься з радників з національної безпеки та представників НАТО. Гарантії безпеки міститимуть такі компоненти: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг припинення бойових дій.

Джерела Bloomberg також повідомляли, що майже 10 країн готові направити свої сили в Україну як гарантію безпеки в межах майбутньої мирної угоди. Зокрема, Велика Британія та Франція готові відправити сотні своїх солдатів, яких розмістять в Україні, але подалі від фронту.

А Дональд Трамп 20 серпня заявляв, що Вашингтон готовий надати авіаційну підтримку Україні, якщо потенційну мирну угоду з Росією укладуть.