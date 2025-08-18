Міненерго: Україна продовжує домовлятися з Азербайджаном про нові поставки газу

Україна продовжує домовлятися з Азербайджаном про наступні поставки природного газу, а також веде перемовини про його накачування у свої підземні сховища нерезидентами.
Про це повідомила журналістам міністерка енергетики Світлана Гринчук, передає Інтерфакс-Україна.
Вона допустила, що нові поставки можуть відбутися ще до початку опалювального періоду: «Якщо встигнемо, новий контракт укладемо, тоді продовжимо».
Гринчук також звернула увагу, що ведуться перемовини щодо закачки газу нерезидентами в підземні сховища України та проєктів видобутку в межах Українсько-американського фонду відбудови.
«Ми працюємо з партнерами, у нас зараз тривають технічні консультації і щодо проєктів з нашими газовими сховищами, щоб збільшувати частку країн-партнерів у їхньому використанні, і щодо проєктів з видобутку в межах фонду відбудови», — сказала міністерка.
Гринчук зазначила, що Україна зараз «недалеко» від анонсованої урядом мети накопичити на початок опалювального сезону щонайменше 13,2 млрд м³, але розраховує й на більші обсяги газу.
- На початку 2025 року Володимир Зеленський оголосив, що Україна транспортуватиме в Європу азербайджанський газ. Після того як 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, країни ЄС почали шукати альтернативні джерела енергоресурсів, одним з них став Азербайджан.
- Наприкінці липня група «Нафтогаз» уперше уклала угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією SOCAR Energy Ukraine.