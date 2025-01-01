Україна офіційно зупинила транзит російського газу

О 7:00 1 січня 2025 року транспортування російського природного газу територією України зупинили в інтересах нацбезпеки.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Як пояснив очільник міністерства Герман Галущенко, Київ проінформував про це міжнародних партнерів в установленому порядку.
«Це історична подія. Росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже ухвалила рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна», — каже Галущенко.
Відсьогодні газотранспортна система держави працює в режимі відсутності транзиту газу РФ. Інфраструктуру газотранспортної системи завчасно підготували до роботи в режимі нульового транзиту та надійного газопостачання для українських споживачів, додали в Міненергетики.
- Україна ще в березні заявила, що не планує продовжувати контракт на транзит російського газу в європейські країни. Він закінчується 1 січня 2025 року.
- Напередодні Національна комісія з регулювання енергетики ухвалила рішення, за яким з 1 січня тариф на транспортування газу для внутрішніх споживачів в Україні зросте у два-чотири рази через припинення транзиту газу РФ.
- Пізніше там уточнили, що для побутових споживачів тариф на газ не зміниться. Ціни для населення зафіксували на весь поточний опалювальний сезон.