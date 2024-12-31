Тариф на газ для населення не зміниться. Нові тарифи не стосуються побутових споживачів

Для побутових споживачів тариф на газ не зміниться. Ціни для населення зафіксували на весь поточний опалювальний сезон.
На цьому наголошує Національна комісія з регулювання енергетики (НКРЕКП).
Там наголосили, що рішення про підвищення цін на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів. Також незмінною залишиться вартість розподілу газу.
На підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення з 2022 року діє мораторій. Відповідно вартість гарячої води та опалення також не зміниться.
НКРЕКП 30 грудня 2024 року затвердила нові тарифи на послуги транспортування природного газу для ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ), вони розраховані для точок входу та виходу на регуляторний період 2025—2029 років.
Ці зміни мають забезпечити стабільність роботи газотранспортної системи України в нових умовах — з 1 січня 2025 року припиниться транзит російського газу через територію України.
- 30 січня профільне видання ExPro написало, що з 1 січня 2025 року в Україні тариф на транспортування газу для внутрішніх споживачів зросте в два-чотири рази через припинення транзиту російського газу. Зазначили, що зростання тарифів вплине на роботу промисловості і не стосуватиметься напряму побутових споживачів, оскільки вони перебувають під дією спеціального режиму ПСО (покладання спеціальних обов’язків).