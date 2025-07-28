Україна імпортуватиме газ з Азербайджану — домовилися про тестову поставку

Тестова поставка газу відбудеться Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія — Румунія — український кордон і буде невелика за обсягом.

На початку 2025 року Володимир Зеленський оголосив, що Україна транспортуватиме в Європу азербайджанський газ. Після того як 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, країни ЄС почали шукати альтернативні джерела енергоресурсів, одним з них виявився Азербайджан.

Раніше в Україні спростили транспортування газу через Трансбалканський коридор. Цей маршрут технічно доступний, але не використовувався повноцінно через високі тарифи в кожній країні, через які проходить газ (Греція, Болгарія, Румунія, Молдова, Україна). Аби зробити транспортування вигіднішим, оператори цих країн запропонували спільне рішення, щоб узгодити тарифи й полегшити бронювання потужностей.