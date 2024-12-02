Азербайджан розпочав поставки газу до Словаччини

Державна нафтова компанія Азербайджану (SOCAR) із 1 грудня почала поставку природного газу найбільшому державному постачальнику енергоресурсів Словаччини SPP.

Про це повідомила пресслужба SOCAR.

У листопаді 2024 року компанії уклали короткостроковий пілотний контракт. Але в SOCAR зазначили, що прагнуть розвивати «довгострокове енергетичне партнерство».

Словаччина стала вже 12 країною, яка отримує азербайджанський газ. Його також купують Туреччина, Грузія, Італія, Греція, Болгарія, Румунія, Угорщина, Сербія, Словенія, Хорватія та Північна Македонія.

Що передувало

Угода між РФ та Україною про експорт російського газу в Європу через українську територію закінчується наприкінці 2024 року. Тож Словаччина та інші країни ЄС починають шукати альтернативні джерела, одним з них виявився Азербайджан.

Росія казала, що готова продовжувати постачати газ через Україну, проте через війну Україна відмовилася брати участь у переговорах з РФ щодо експорту газу через свої території.

Словацька компанія SPP заявила, що диверсифікувала контракти на закупівлю газу з BP, Exxon Mobil, Shell, Eni та RWE і має до 150% обсягу споживання своїх клієнтів, доступних як подушка безпеки. SPP заявила, що Словаччина також диверсифікувала транзитні маршрути постачання на випадок зупинки транзиту трубопроводом, що проходить через Україну.