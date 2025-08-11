Голову Антимонопольного комітету Кириленка не відсторонили — ВАКС відмовив

Судді Вищого антикорупційного суду 11 серпня відмовились відсторонити від посади голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні.
Рішення передає громадська організація Transparency International Ukraine.
Водночас колегія суддів поклала на Кириленка додаткові обовʼязки до 11 жовтня як на обвинуваченого: зокрема, утримуватись від спілкування з визначеними свідками, не відлучатись за межі України без дозволу суду.
Напередодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання про відсторонення Кириленка, бо вважає, що він може використати свою посаду для впливу на суддю через рідню.
- У середині серпня 2024 року Кириленку повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень і недостовірному декларуванні. 28 серпня за нього внесли заставу в повному обсязі, а суд наклав на нього відповідні процесуальні обовʼязки.
- У грудні підозру змінили — тепер Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 72 мільйони гривень. Згодом Павло Кириленко отримав нову підозру в недекларуванні майна.
- Вже 6 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині голови Антимонопольного комітету України Аллі Кириленко — заставу 9 мільйонів гривень. Жінку підозрюють у пособництві в незаконному збагаченні.