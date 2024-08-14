Голову АМКУ Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56 мільйонів гривень

Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила про підозру керівнику державного органу зі спеціальним статусом у незаконному збагаченні на 56,2 мільйона гривень, а також у декларуванні недостовірної інформації. Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про голову Антимонопольного комітету України Павла Кириленка.

Про це пише пресслужба САП.

Розслідування встановило, що у 2020—2023 роках посадовець, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 обʼєкт нерухомого майна та люксовий автомобіль, права на які він реєстрував на родичів дружини.

Ось що набув посадовець:

7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок на понад 220 кв. м та дві земельні ділянки під Києвом;

2 гаражних бокси;

6 машиномісць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль ВМW Х3.

Загальна вартість майна — 61,7 мільйона гривень. Законні доходи чиновника та його родини суттєво менші.

Усе це майно, як пише САП, посадовець не вказав у деклараціях за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

У пресслужбі написали, що приводом для розслідування САП та НАБУ стало журналістське розслідування «Радіо Свобода». Видання в березні 2024 року написало, що САП і НАБУ розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації».

Павло Кириленко був очільником Донецької ОДА у 2019—2023 роках.