Голову АМКУ Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56 мільйонів гривень

Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила про підозру керівнику державного органу зі спеціальним статусом у незаконному збагаченні на 56,2 мільйона гривень, а також у декларуванні недостовірної інформації. Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про голову Антимонопольного комітету України Павла Кириленка.
Про це пише пресслужба САП.
Розслідування встановило, що у 2020—2023 роках посадовець, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 обʼєкт нерухомого майна та люксовий автомобіль, права на які він реєстрував на родичів дружини.
Ось що набув посадовець:
- 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;
- будинок на понад 220 кв. м та дві земельні ділянки під Києвом;
- 2 гаражних бокси;
- 6 машиномісць;
- 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
- автомобіль ВМW Х3.
Загальна вартість майна — 61,7 мільйона гривень. Законні доходи чиновника та його родини суттєво менші.
Усе це майно, як пише САП, посадовець не вказав у деклараціях за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.
У пресслужбі написали, що приводом для розслідування САП та НАБУ стало журналістське розслідування «Радіо Свобода». Видання в березні 2024 року написало, що САП і НАБУ розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації».
Павло Кириленко був очільником Донецької ОДА у 2019—2023 роках.