Голові АМКУ Павлу Кириленку змінили підозру

Голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку змінили підозру. Тепер його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 72 мільйони гривень та декларуванні неправдивих відомостей.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

Хоч НАБУ не називає імені підозрюваного, з деталей справи випливає, що йдеться саме про Кириленка.

За даними слідства, у 2020—2023 роках Кириленко, обіймаючи посаду керівника Донецької обласної державної адміністрації, набув 21 обʼєкт нерухомого майна та люксовий автомобіль, права на які він реєстрував на родичів дружини. Різниця між вартістю вказаного майна і наявними коштами посадовця та його дружини становила 72,1 млн грн.

Щоб приховати збагачення, посадовець не зазначив відомості про набуте майно у своїх деклараціях за ці чотири роки. Приводом для розслідування проти Кириленка стало журналістське розслідування «Радіо Свобода». Досудове розслідування справи вже завершили.