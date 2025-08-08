Прокуратура хоче відсторонити голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання про відсторонення голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка від посади.
Про це повідомила пресслужба АМКУ.
У прокуратурі кажуть, що подали клопотання після того, як захист Кириленка намагався усунути суддю Вищого антикорупційного суду від розгляду справи.
«Захисник посадовця у заяві про відвід вказав, що той може ухвалити рішення, у тому числі негативні, щодо підприємства, на якому працевлаштований член родини судді. Обвинувачений цю заяву підтримав», — наголосили в прокуратурі.
У САП вважають, що відсторонення Кириленка необхідне, адже він може використати свою посади для впливу на суддю через рідню.
- У середині серпня 2024 року Кириленку повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень і недостовірному декларуванні. 28 серпня за нього внесли заставу в повному обсязі, а суд наклав на нього відповідні процесуальні обовʼязки.
- У грудні підозру змінили — тепер Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 72 мільйони гривень.
- Згодом Павло Кириленко отримав нову підозру в недекларуванні майна.
- Вже 6 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині голови Антимонопольного комітету України Аллі Кириленко — заставу 9 мільйонів гривень. Жінку підозрюють у пособництві в незаконному збагаченні.