Голові АМКУ Кириленку повідомили про нову підозру. Його дружині — теж

Керівник Антимонопольного комітету України Павло Кириленко отримав нову підозру в недекларуванні майна.
Про це повідомили Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
За даними слідства, підозрюваний не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 обʼєктів нерухомості та люксовий автомобіль. Їх зареєстрували на родичів його дружини.
Ідеться про:
- шість квартир у Києві та Ужгороді;
- житловий будинок під Києвом площею понад 220 м² та дві земельні ділянки;
- два гаражні бокси;
- шість паркомісць;
- три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 м²;
- автомобіль BMW X3.
Судячи з переліку, йдеться про те саме майно, через яке Кириленко раніше отримав попередню підозру в можливому незаконному збагаченні та поданні недостовірних відомостей у деклараціях за 2020—2023 роки.
Підозру також отримала його дружина Алла Кириленко — у пособництві в незаконному збагаченні.
- У середині серпня 2024 року Кириленку повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень і недостовірному декларуванні. 28 серпня за нього внесли заставу в повному обсязі, а суд наклав на нього відповідні процесуальні обовʼязки.
- У грудні підозру змінили — тепер Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 72 мільйони гривень.