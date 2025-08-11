Зеленський поговорить з європейськими лідерами та Трампом 13 серпня. Що відомо

Президент України Володимир Зеленський 13 серпня матиме онлайн-зустріч з європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом.

Про це «Суспільному» розповіла заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста.

За її словами, онлайн-зустріч, зокрема, організовує канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, у ній братиме участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ця розмова відбудеться напередодні зустрічі Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня, основною темою якої, як очікують, буде війна в Україні.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Вашингтон пообіцяв проконсультуватися зі своїми європейськими партнерами перед переговорами Трампа й Путіна.

Що передувало

The Wall Street Journal писала, що 6 серпня Путін представив адміністрації Трампа пропозицію про припинення вогню в Україні. На першому етапі Україна мала б вивести війська з Донецької області, а лінію фронту мають заморозити. На другому — Путін і Трамп домовляються про остаточний мирний план, який згодом обговорять із Зеленським.

Співрозмовник WSJ каже, що Путін закликав призупинити війну на поточних лініях в Запорізькій та Херсонській областях.

Європейські партнери та Україна 9 серпня відповіли зустрічною пропозицією на план Путіна. У ній йдеться про те, що до будь-яких інших кроків сторони мають досягти припинення вогню.

А обмін територіями може здійснюватися лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія повинна вивести війська з інших. Територіальні поступки України мають бути захищені гарантіями безпеки, включно з потенційним членством у НАТО.

«Дарувати свою землю українці не будуть», — так президент Зеленський зреагував на анонс зустрічі Трампа і Путіна. Він наголосив, що в українській Конституції є чітка відповідь про території.