Прем’єр Польщі: США пообіцяли проконсультуватися з ЄС перед зустріччю Трампа і Путіна

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Вашингтон пообіцяв проконсультуватися зі своїми європейськими партнерами перед переговорами президента США Дональда Трампа й очільника Кремля Володимира Путіна 15 серпня

Про це він сказав на пресконференції 11 серпня, пише Reuters.

«Американська сторона пообіцяла, що проконсультується з європейськими партнерами щодо своєї позиції перед зустріччю на Алясці. Я чекатиму наслідків зустрічі президентів Трампа й Путіна — у мене багато побоювань і багато надій», — зазначив Туск.

Він додав, що нещодавні коментарі Трампа стосовно війни в Україні можуть створити враження, що американський лідер дедалі більше розуміє українські та європейські аргументи щодо конфлікту. Однак він не впевнений, що ця позиція буде довготривалою.

Туск наголосив, що війна Росії проти України не повинна приносити вигод агресору. За його словами, для європейських союзників «очевидно, що державні кордони не можуть бути змінені силою».

Що передувало

Президент США Дональд Трамп 9 серпня заявив, що зустрінеться з Володимиром Путіним 15 серпня в штаті Аляска. Очікується, що головною темою переговорів стане мирне врегулювання війни в Україні. В Росії також заявили, що наступна зустріч Путіна і Трампа відбудеться на території РФ.

Раніше, 6 серпня, в Москву їздив з візитом спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Медіа повідомляли, що на цій зустрічі Путін представив йому свій план щодо припинення вогню, який передбачає припинення вогню в обмін на виведення українських військ з Донеччини та замороження бойових дій.

Автор: Світлана Кравченко