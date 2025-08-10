Баку звинуватило РФ в ударах по своїх енергообʼєктах в Україні. Медіа пишуть, що Азербайджан може зняти ембарго на поставки зброї

Азербайджан звинуватив Росію у цілеспрямованих атаках на енергетичні обʼєкти азербайджанської компанії в Україні.
Про це йдеться в повідомленні президента Азербайджану Ільхама Алієва за результатами розмови з президентом Володимиром Зеленським.
Йдеться про удар по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Одесі, а також по газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ в Україну.
«Висловили впевненість, що це ні за яких обставин не призведе до припинення співпраці між Азербайджаном і Україною в енергетичній сфері», — наголосили в Адміністрації президента Азербайджану.
Тим часом азербайджанське медіа Caliber пише з посиланням на джерела, що якщо Росія продовжить свою агресивну політику щодо інтересів Азербайджану, то офіційне Баку почне розглядати питання про зняття ембарго на поставки озброєння Україні.
- На початку 2025 року Володимир Зеленський оголосив, що Україна транспортуватиме в Європу азербайджанський газ. Після того як 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, країни ЄС почали шукати альтернативні джерела енергоресурсів, одним з них виявився Азербайджан.
- Наприкінці липня група «Нафтогаз» уперше уклала угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією SOCAR Energy Ukraine.