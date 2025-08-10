NBC: Білий дім розглядає можливість запросити Зеленського на Аляску, де зустрічатимуться Трамп і Путін

Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де 15 серпня президент США Дональд Трамп має зустрітися з Путіним.

Про це пише NBC News з посиланням на американського високопосадовця і трьох людей, поінформованих про внутрішні обговорення.

«Це обговорюється», — сказав один з поінформованих про переговори.

Джерела видання кажуть, що остаточно ще невідомо, чи запросять Зеленського, проте це «абсолютно» можливо. Чиновник наголосив, що «всі дуже сподіваються, що це станеться».

«Президент залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Зараз Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку попросив президент Путін», — так високопосадовець Білого дому відповів на запитання, чи вже запросили Зеленського офіційно.

Якби Зеленський поїхав на Аляску, незрозуміло, чи опинилися б він і Путін коли-небудь в одній кімнаті, каже один з людей, обізнаних з переговорами. Український уряд не відповів на запит NBC News про коментар.

Що передувало

The Wall Street Journal писала, що 6 серпня Путін представив адміністрації Дональда Трампа масштабну пропозицію про припинення вогню в Україні в обмін на значні територіальні поступки. На першому етапі Україна мала б вивести війська з Донецької області, а лінію фронту мають заморозити. На другому — Путін і Трамп домовляються про остаточний мирний план, який згодом обговорять із президентом України Володимиром Зеленським.

Європейські посадовці намагалися зʼясувати, що пропозиція Путіна передбачає щодо окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Однозначної відповіді вони не отримали, однак співрозмовник WSJ каже, що Путін закликав призупинити війну на поточних лініях в обох регіонах.

Європейські партнери та Україна 9 серпня відповіли зустрічною пропозицією на план Путіна щодо припинення вогню. У ній йдеться про те, що до будь-яких інших кроків, сторони мають досягти припинення вогню.

А обмін територіями може здійснюватися лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія повинна вивести війська з інших. Територіальні поступки України мають бути захищені гарантіями безпеки, включно з потенційним членством у НАТО.

«Дарувати свою землю українці не будуть» — так президент Зеленський зреагував на анонс зустрічі Трампа і Путіна. Він наголосив, що в українські Конституції є чітко відповідь про території.



«Він [Путін] хоче обміняти паузу у війні, у вбивствах на легалізацію окупації нашої землі – хоче вже вдруге отримати територіальну здобич. Йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Цієї другої спроби поділу України ми Росії не дамо. Знаючи Росію — де друга, там і третя», — наголосив Зеленський.