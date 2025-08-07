«Особисто віддавав накази». Ексначальнику СІЗО, де катували журналістку Рощину, повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру ексначальнику Таганрозького СІЗО № 2 Ростовської області РФ. За версією слідства, він віддавав накази катувати українську журналістку Вікторію Рощину.

Про це повідомляє Нацполіція, не вказуючи імені журналістки, однак із деталей стає зрозуміло, що йдеться саме про Вікторію.

Слідство каже, що саме в період, коли підозрюваний керував СІЗО, там організували систему репресій щодо незаконно утримуваних громадян України, зокрема цивільних.

Серед потерпілих — Вікторія Рощина, яку війська РФ затримали на тимчасово окупованій території Запорізької області та етапували до цього ізолятора.

Там журналістка зазнала системних катувань, принижень, погроз. Її обмежували у доступі до медичної допомоги, питної води та їжі, а також позбавили можливості спати чи сидіти вдень. Окрім цього, застосовували фізичні покарання та психологічний тиск із вимогою співпраці з адміністрацією СІЗО. Саме тодішній начальник віддавав такі накази.

Він свідомо порушив норми Женевської конвенції та інших міжнародних договорів — чоловік знав про цивільний статус журналістки і захист, який гарантований міжнародним гуманітарним правом.

Правоохоронці задокументували обставини злочину, зібрали свідчення свідків, відновили хронологію незаконного переміщення та утримання потерпілої, а також зафіксували порушення міжнародного гуманітарного права. Дії фігуранта кваліфікують як воєнний злочин відповідно до міжнародних стандартів.

Фігуранту повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Полон і загибель Вікторії Рощиної

Перший раз у полоні росіян Вікторія Рощина побувала в березні 2022 року. Вона їхала із Запоріжжя в Маріуполь, а опинилася в окупованому Бердянську, де її тримали 10 днів. Там журналістку змусили записати відео, що вона не звинувачує Росію.

За рік, 3 серпня 2023 року, Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях, звідки мала зробити репортаж. Після 3 серпня Вікторія не виходила на звʼязок. У травні 2024 року Росія підтвердила, що знову тримає її в полоні.

10 жовтня стало відомо, що Рощина померла під час етапування з Таганрога до Москви. Що стало причиною її смерті та коли це сталося — не повідомляли.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Бабелю» розповів, що Україна вже мала домовленості про повернення Рощиної додому, найближчим часом вона мала повернутися в Україну.

Офіс генпрокурора 11 жовтня докваліфікував кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, додавши ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу країни — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Тіло Рощиної повернули в Україну наприкінці лютого 2025 року. Її ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. За даними Офісу генпрокурора, на тілі журналістки виявили численні ознаки катування і жорстокого поводження. Через стан тіла визначити причину смерті не змогли.

Міжнародна організація Forbidden Stories зʼясувала, що тіло журналістки повернули без деяких внутрішніх органів. Імовірно, так хотіли приховати причину її смерті. Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що виявили на тілі журналістки численні травми — переломи кісток, крововиливи в різних частинах тіла, зламане ребро.