США, можливо, продадуть Україні обладнання та ремонт для гаубиць на понад $200 млн. Що відомо

Держдепартамент США затвердив потенційний продаж Україні послуг з ремонту, технічного обслуговування та логістики для гаубиць M777 на загальну вартість $203,5 мільйона.

Про це повідомляє Агентство співробітництва у сфері оборони та безпеки США (DSCA) в двох релізах: тут і тут.

Мова про те, що буде два контракти. В рамках першого, на суму $104 мільйони, схвалили військове обладнання, ремонтні послуги, навчання та підтримку для гаубиць M777 та пов’язаного з ними обладнання.

Другий контракт, на суму $99,5 млн, передбачає транспортні, консолідаційні та логістичні послуги. Саме такі запити США отримали від українського уряду.

У першому випадку головним підрядником буде британська компанія BAE Systems. У другому — головного підрядника оберуть серед затверджених постачальників США.

Крім того, зараз уряд США не знає про жодну компенсаційну угоду стосовно цього продажу. Якщо вона буде, її погоджуватимуть між покупцем і підрядником.

У Вашингтоні кажуть, що ця угода допоможе США реалізувати свої зовнішньополітичні й безпекові цілі, посиливши безпеку України як країни-партнера, яка є «рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі».

Що відомо про зброю для України

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 14 липня заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні. Вони не уточнювали, про яке саме озброєння та яку суму йдеться. Проте Трамп казав про «найсучаснішу зброю на мільярди доларів», а Рютте наголошував, що йдеться про угоду і щодо боєприпасів, і щодо ракет. За словами Трампа, витрати покриватимуть члени НАТО, а не США.

Після того як Трамп оголосив про угоду, видання Axios із посиланням на джерела писало, що США продадуть союзникам по НАТО зброю майже на $10 мільярдів для подальших поставок Україні. І це сума лише для першого етапу.

Уже відомо, що, окрім двох систем Patriot, які для України профінансує Німеччина, ще одну таку систему для України готова оплатити Норвегія. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно 10 таких систем і зараз шукають фінансування.

А 2 серпня Reuters писало про те, США та НАТО розробляють новий підхід до постачання зброї Україні, використовуючи кошти країн НАТО для купівлі або передачі американського озброєння. Новий механізм має на меті постачати американську зброю зі списку першочергових потреб України — PURL (Priority Ukraine Requirements List).

Україна визначатиме пріоритетні потреби на суми приблизно по $500 мільйонів, після чого союзники по НАТО під координацією генсека Марка Рютте узгоджуватимуть, хто з них оплатить або передасть ті чи інші позиції.

За словами європейського посадовця, союзники сподіваються надати Україні озброєння на $10 мільярдів. Він зазначив, що точні терміни поки що незрозумілі.