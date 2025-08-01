Трамп наказав розмістити два атомних підводних човни у відповідь на заяви Медведєва

Президент США Дональд Трамп розпорядився розмістити два атомних підводних човни «у відповідних регіонах». Це його відповідь на слова заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

У понеділок, 28 липня, Медведєв на своїй сторінці в X обурювався тому, що американський президент дав Москві термін 10 днів, щоб закінчити війну в Україні.

«Кожен новий ультиматум — це загроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йди шляхом Сонного Джо», — висловився заступник голови Ради безпеки РФ, натякаючи на 46-го президента США Джо Байдена.

У відповідь Дональд Трамп назвав російського посадовця «провальним колишнім президентом» і заявив, що тому «слід стежити за словами». «Він заходить на вкрай небезпечну територію!» — пише Трамп 31 липня.

Після цього у своєму Telegram-каналі Медведєв закликав американського президента «згадати свої улюблені фільми про «ходячих мерців», а також те, якою може бути небезпечною «мертва рука», якої не існує в природі».

Імовірно, він мав на увазі російську систему «Периметр» — комплекс автоматичного управління масованим ядерним ударом, якого можуть завдати у відповідь на атаку.

У публікації від 1 серпня Дональд Трамп назвав заяви російського посадовця «вкрай провокаційними».

«Я віддав наказ розмістити два атомних підводних човни у відповідних регіонах — про всяк випадок, якщо ці безглузді й запальні висловлювання виявляться чимось більшим, ніж просто слова. Слова мають велике значення і часто можуть призводити до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, цього разу такого не станеться», — прокоментував президент США своє рішення.

Ультиматум Трампа

14 липня Дональд Трамп висловив розчарування тим, що Путін відмовляється погодитися на припинення вогню, й оголосив про хвилю поставок зброї Україні, включно із зенітно-ракетними комплексами Patriot. Він також пригрозив подальшими санкціями проти Москви, якщо мирної угоди не досягнуть протягом 50 днів.

Вже 28 липня американський президент розповів журналістам, що хоче скоротити цей термін «до 10-12 днів». «Немає сенсу чекати. [...] Я хотів бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу», — додав Трамп тоді.

Наступного дня політик заявив, що Вашингтон запровадить нові мита й вторинні санкції проти Росії впродовж десяти днів, якщо Москва не домовиться з Україною про припинення вогню.

Джерела Reuters вважають, що Путін має намір продовжувати бойові дії в Україні, доки Захід не погодиться на його умови для миру. Співрозмовники переконані, що він не злякався погроз Дональда Трампа стосовно посилення санкцій, а його територіальні вимоги можуть розширитися в міру просування російських військ.

Позиція Трампа стосовно санкцій проти РФ

Кілька місяців свого президентства Трамп утримувався від нових санкцій проти Росії, адже вважав, що це може налагодити продуктивні стосунки з Путіним для завершення війни в Україні. І загалом він вважав санкції надмірно вживаним і часто неефективним інструментом, писало Reuters.

За словами посадовців Білого дому, Трамп розглядав санкції як ескалацію напруженості з Москвою. Однак його помічники додають, що розчарування Трампа діями Путіна є щирим і зростає. Вони зазначають, що після травневих руйнівних російських атак по Україні Трамп почав серйозно розглядати можливість ввести санкції проти РФ.

Санкційний законопроєкт, розроблений сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блументалем та підтриманий 85 сенаторами, надає Трампу повноваження запровадити вторинні тарифи 500% на товари з таких країн, як Китай, Бразилія та Індія, що досі купують енерготовари з Росії.