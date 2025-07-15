Reuters: Путін не зупинить війська під тиском Заходу

Путін має намір продовжувати бойові дії в Україні, доки Захід не погодиться на його умови для миру. Він не злякався погроз президента США Дональда Трампа стосовно посилення санкцій, а його територіальні вимоги можуть розширитися у міру просування російських військ.

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела, знайомі з думкою у Кремлі.

Трамп 14 липня висловив розчарування відмовою Путіна погодитися на припинення вогню та оголосив про хвилю поставок зброї Україні, включно з зенітно-ракетними комплексами Patriot. Він також пригрозив подальшими санкціями проти Росії, якщо мирної угоди не досягнуть протягом 50 днів.

Три російські джерела, знайомі з думкою на вищому рівні Кремля, заявили, що Путін не зупинить війну під тиском Заходу. Він вважає, що Росія може витримати подальші економічні труднощі, включно з загрозою американських тарифів проти покупців російської нафти.

«Путін вважає, що ніхто серйозно не обговорював з ним деталі мирного угоди в Україні, включаючи американців, тому він продовжуватиме, доки не отримає того, чого хоче… Путін цінує стосунки з Трампом і мав добрі переговори з Віткоффом, але інтереси Росії понад усе», — повідомило одне з джерел на умовах анонімності.

Умови Путіна для миру включають юридично зобовʼязуючу обіцянку, що НАТО не розширюватиметься на схід, нейтралітет України та обмеження українських збройних сил, захист російськомовних громадян України, а також визнання територіальних здобутків Росії. Він також готовий обговорити гарантії безпеки для України за участю «великих держав», хоча не зрозуміло, як це може виглядати.

Інше джерело повідомило, що Путін вважає цілі Москви набагато важливішими за будь-які потенційні економічні втрати від тиску Заходу, і його не турбували погрози США запровадити тарифи на Китай та Індію за купівлю російської нафти. Два джерела заявили, що Росія має перевагу на полі бою, а її економіка, орієнтована на війну, перевищує виробництво ключових боєприпасів усього НАТО.

«Апетит приходить під час їди», — сказало перше джерело, маючи на увазі, що Путін може прагнути захопити більше територій, якщо війну не буде припинено. Два інших, незалежно один від одного, підтвердили те саме. За їхніми словами, Путін може продовжувати боротьбу, доки оборона України не зруйнується, і розширити свої територіальні амбіції, включивши до них більшу частину України.

«Росія діятиме, виходячи зі слабкості України», — сказало третє джерело, додавши, що Москва може зупинити свій наступ після завоювання чотирьох українських областей, якщо зіткнеться з жорстким опором. «Але якщо вона [Україна] впаде, то буде ще більше завоювань Дніпропетровська, Сум та Харкова».

Друге джерело заявило, що Трамп має мало важелів впливу на Путіна, і припустило, що навіть якщо Вашингтон запровадить тарифи на покупців російської сирої нафти, Москва все одно знайде спосіб продати її на світові ринки. «Путін розуміє, що Трамп — непередбачувана людина, яка може робити неприємні речі, але він маневрує, щоб не дратувати його надто сильно».