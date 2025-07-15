Сенат США відкладе розгляд законопроєкту про санкції проти РФ

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що відкладе просування законопроєкту про санкції проти Росії.

Про це пише Politico.

«Схоже, що наразі президент збирається зробити дещо з цього самостійно. Якщо в якийсь момент президент вирішить, що це має сенс і принесе більше користі й важелів для перемовин, тоді ми це зробимо. Ми будемо готові діяти», — сказав Тун журналістам.

Днем раніше Трамп пригрозив запровадити «вторинні тарифи» до 100% для країн, які продовжують торгівлю з Росією.

«Ми введемо вторинні тарифи, якщо впродовж 50 днів не буде [мирної угоди між Росією та Україною]», — сказав Трамп на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Законопроєкт, розроблений сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блументалем та підтриманий 85 сенаторами, надає Трампу повноваження запровадити вторинні тарифи в 500% на товари з країн, таких як Китай, Бразилія та Індія, які досі купують енерготовари з Росії.

Він також уповноважить Трампа підвищити тарифи на решту імпорту США з Росії щонайменше до 500%, хоча це, ймовірно, матиме менший ефект, ніж вторинні тарифи, оскільки попередні санкції вже значно скоротили торгівлю з Москвою.

Тун припустив, що погроза Трампа означає, що Сенат більше не потребує ухвалення законопроєкту Грема — Блументаля.

Схожої думки дотримуються й в Палаті представників. На запитання, чи зʼявиться законопроєкт про санкції до літніх канікул Палати цього місяця, лідер більшості Стів Скаліс відповів: «Не зараз».

Він припустив, що односторонні дії Трампа можуть повністю замінити окремий законопроєкт про санкції.

Позиція Трампа стосовно санкцій проти РФ

Агентство Reuters писало, що соратники Дональда Трампа тиснуть на нього, закликаючи підтримати санкції проти Росії.

Кілька місяців свого президентства Трамп утримувався від нових санкцій проти Росії, адже вважав, що це може налагодити продуктивні стосунки з Путіним для завершення війни в Україні. І загалом він вважає санкції надмірно вживаним і часто неефективним інструментом, зазначало агентство.

За словами посадовців Білого дому, Трамп розглядає санкції як ескалацію напруженості з Москвою. Однак його помічники додають, що розчарування Трампа діями Путіна є щирим і зростає. Вони зазначають, що після травневих руйнівних російських атак по Україні Трамп почав серйозно розглядати можливість ввести санкції проти РФ.