Сенатор Грем вважає, що Трамп підтримає законопроєкт про санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп підтримає нові санкції проти Росії, які передбачають мита для країн, що купують товари в РФ.

Про це заявив автор законопроєкту, сенатор Ліндсі Грем в інтервʼю ABC News.

Він розповів, що мав розмову з американським президентом і наголосив на необхідності ухвалити санкції проти РФ.

На запитання, чи готовий Дональд Трамп підписати законопроєкт про санкції, Грем відповів, що «все складається добре».

Грем уточнив, що його пропозиція передбачає введення 500% мита для країн, які купують товари у Росії і не допомагають Україні. За його словами, документ ухвалять після липневих канікул.

Позиція Трампа стосовно санкцій проти РФ

Агентство Reuters писало, що соратники Дональда Трампа тиснуть на нього, закликаючи підтримати санкції проти Росії.

Кілька місяців свого президентства Трамп утримувався від нових санкцій проти Росії, адже вважав, що це може налагодити продуктивні стосунки з Путіним для завершення війни в Україні. І загалом він вважає санкції надмірно вживаним і часто неефективним інструментом, зазначало агентство.

За словами посадовців Білого дому, Трамп розглядає санкції як ескалацію напруженості з Москвою. Однак, за словами його помічників, розчарування Трампа діями Путіна є щирим і зростає. Вони зазначають, що після нещодавніх руйнівних російських атак по Україні Трамп серйозно розглядає можливість ввести санкції проти РФ.

Американські посадовці вже підготували новий пакет економічних санкцій проти Росії, який включає заходи в банківському та енергетичному секторах. За їхніми словами, ці санкції вже готові — потрібна лише команда Трампа, щоб їх ввести.