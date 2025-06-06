WSJ: Білий дім переконує сенатора Грема помʼякшити законопроєкт про санкції проти РФ

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати сенатора-республіканця Ліндсі Грема суттєво послабити законопроєкт про санкції проти Москви.

Про це повідомляє The Washington Post.

Ключова частина документа — санкції проти російських чиновників і секторів економіки, а також покарання для країн, які ведуть бізнес із РФ. На думку Трампа, це може зашкодити його планам відновити відносини з Кремлем, пише WP.

Помічники у Конгресі кажуть, що останніми тижнями Білий дім неофіційно звертався до Грема, закликаючи, зокрема, додати у законопроєкт винятки. Це дозволить президенту самостійно вирішувати, кого «карати». Сенатору також пропонували змінити формулювання в тексті з «повинен» на «може», щоб санкції стали не обов’язковими, а такими, які очільник держави може застосовувати на власний розсуд.

Представник Білого дому заявив, що Конституція надає президенту повноваження на дипломатію, отже, обмеження мають передбачати повну гнучкість для реалізації його зовнішньої політики.

Ліндсі Грем публічно визнав, що планує внести деякі зміни: зокрема, звільнити від санкцій країни, які допомагають Україні. Це потрібно, щоб європейські союзники не потрапили під 500% мито, яке законопроєкт передбачає для імпорту з країн, що купують російські нафту, газ чи уран.

Однак сенатор не підтримав публічно тих корегувань, на яких наполягає офіційний Вашингтон. Трамп назвав документ Грема «жорстким» і сказав, що ця норма не має рухатися без його схвалення.

«Вони орієнтуються на мене. Так і має бути», — заявив він.

Зараз законопроєкт має 82 співавтори в Сенаті з обох партій — цього достатньо, щоб подолати президентське вето. Такий самий документ у Палаті представників має 60 прихильників, порівну з обох політсил.

Раніше Ліндсі Грем був упевнений, що в разі потреби вдасться зібрати достатню підтримку для обхідного голосування, яке дозволяє обійти керівництво Палати й поставити закон на голосування напряму. Втім, можливо, цього не знадобиться.

«Багато членів Конгресу хочуть якнайсильніше покарати Росію санкціями», — заявив спікер Палати представників Майк Джонсон. — «І я це підтримую».

Позиція Трампа стосовно санкцій проти РФ

Агентство Reuters писало, що соратники Дональда Трампа тиснуть на нього, закликаючи підтримати санкції проти Росії.

Кілька місяців свого президентства Трамп утримувався від нових санкцій проти Росії, адже вважав, що це може налагодити продуктивні стосунки з Путіним для завершення війни в Україні. І загалом він вважає санкції надмірно вживаним і часто неефективним інструментом, зазначало агентство.

За словами посадовців Білого дому, Трамп розглядає санкції як ескалацію напруженості з Москвою. Однак, за словами його помічників, розчарування Трампа діями Путіна є щирим і зростає. Вони зазначають, що після нещодавніх руйнівних російських атак по Україні Трамп серйозно розглядає можливість ввести санкції проти РФ.

Американські посадовці вже підготували новий пакет економічних санкцій проти Росії, який включає заходи в банківському та енергетичному секторах. За їхніми словами, ці санкції вже готові — потрібна лише команда Трампа, щоб їх ввести.