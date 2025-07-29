Росія вдарила ракетою по території навчального підрозділу ЗСУ — троє військових загинули

Російські окупанти 29 липня завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Загинули троє військових, ще 18 поранені.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

На місці працюють екстрені служби. Щоб зʼясувати обставини, створили комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗСУ і призначили службове розслідування.

У Сухопутних військах зазначають: якщо встановлять, що до загибелі й травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадовців, їх притягнуть до відповідальності.

У червні російська армія атакувала дронами Shahed навчальний центр Сухопутних військ ЗСУ, вдарила по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, через що загинули три людини, і також вдарила ракетою по навчальному підрозділі на Полтавщині. Перед цим росіяни завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Там загинули 12 військових, ще 60 поранені.

Раніше, 20 травня, росіяни вдарили ракетою по військовій частині на Сумщині. Тоді загинули шість військовослужбовців, понад десять отримали поранення.