Росія вдарила ракетою по навчальному підрозділу ЗСУ на Полтавщині. Є поранені

Російська армія 4 червня завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів на Полтавщині. Є поранені військові.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Пораненим військовослужбовцям надають медичну допомогу в лікарнях.

Щоб зʼясувати обставини події та оцінити завдану шкоду, створять спеціальну комісію. Результати розслідування оприлюднять після завершення її роботи.

У пресслужбі Сухопутних військ зауважують, що завдяки заходам безпеки вдалося уникнути найгірших наслідків: щоб захистити військових від постійної загрози ракетних та авіаударів по тилу, особовий склад розосередили, під час тривоги всі перебували в укриттях і дотримувалися правил безпеки.