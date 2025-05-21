Ракетний удар по військовій частині на Сумщині: загинули 6 військових, ще 10 поранені

Російські окупанти 20 травня завдали ракетного удару по Сумській області — під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинули шість військовослужбовців, понад десять отримали поранення.
Про це повідомила Національна гвардія України.
За фактом трагедії проводять службове розслідування. Командира військової частини відсторонили. У Нацгвардії запевняють, що всю необхідну інформацію передали правоохоронним органам.
Напередодні, 20 травня, Сумська обласна військова адміністрація написала, що росіяни завдали ракетного удару по Шосткинській громаді, внаслідок чого там пошкоджені інфраструктура одного з підприємств, сім житлових будинків і дитячий садок.
Того ж дня в Міноборони РФ заявили, що нібито вдарили ракетою «Іскандер» по табору підготовки українських військових біля Шостки.
- 1 березня в мережі поширилася інформація про атаку на полігон з українськими бійцями Сухопутних військ. Очільник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Михайло Драпатий 3 березня підтвердив це й оголосив про перевірку. За даними Сухопутних сил, внаслідок удару були загиблі й поранені. Про ракетний удар росіян раніше розповів журналіст Юрій Бутусов. Він стверджував, що внаслідок обстрілу загинули понад 30 людей, ще 130 дістали поранень.