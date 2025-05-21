Ракетний удар по військовій частині на Сумщині: загинули 6 військових, ще 10 поранені

Російські окупанти 20 травня завдали ракетного удару по Сумській області — під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинули шість військовослужбовців, понад десять отримали поранення.

Про це повідомила Національна гвардія України.

За фактом трагедії проводять службове розслідування. Командира військової частини відсторонили. У Нацгвардії запевняють, що всю необхідну інформацію передали правоохоронним органам.

Напередодні, 20 травня, Сумська обласна військова адміністрація написала, що росіяни завдали ракетного удару по Шосткинській громаді, внаслідок чого там пошкоджені інфраструктура одного з підприємств, сім житлових будинків і дитячий садок.

Того ж дня в Міноборони РФ заявили, що нібито вдарили ракетою «Іскандер» по табору підготовки українських військових біля Шостки.