Росія атакувала дронами Shahed навчальний центр Сухопутних військ ЗСУ. Наслідки

Російська армія 24 червня атакувала ударними дронами Shahed територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Відомо про одного пораненого військового. Його доправили до лікувального закладу. У Сухопутних військах наголошують, що вдалося уникнути чисельних втрат завдяки комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки військових.

Днями, 22 червня, росіяни вдарили по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. Там загинули три людини.

На початку місяця, 4 червня, російські окупанти вдарили ракетою по території одного з навчальних підрозділів на Полтавщині. Перед цим росіяни 1 червня завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, через що загинули 12 військових, ще 60 поранені.

Раніше, 20 травня, росіяни вдарили ракетою по військовій частині на Сумщині, через що загинули шість військовослужбовців, понад десять отримали поранення.