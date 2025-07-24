Депутати реєструють законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП

Напередодні депутат Ярослав Железняк повідомляв, що Рада пішла на «перерву» до 20-х чисел серпня, проте її планують зібрати наступного тижня, але точна дата ще невідома. За його словами , поки перевіряють за голосами, «коли це максимально можливо».

Закон про повернення незалежності НАБУ та САП, який скасує всі норми закону № 12414, підписали 48 депутатів з різних фракцій. Зараз його реєструватимуть, а проголосувати Рада зможе завтра.

Ввечері 23 липня Володимир Зеленський заявив, що запропонує Раді новий законопроєкт щодо роботи антикорупційних органів. Він очікує від керівників правоохоронних та антикорупційних органів пропозицій щодо норм, які мають спрацювати.

НАБУ та САП наголошували, що в разі ухвалення документа керівник САП стане номінальною фігурою, а НАБУ втратить незалежність і перетвориться на підрозділ Офісу генпрокурора. У Києві, Одесі, Львові та Дніпрі люди вийшли на протести проти законопроєкту, вони продовжилися і наступного дня, 23 липня.

Що передувало

21 липня правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ та САП. Зокрема, затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова. За даними слідства, посадовець був у тісному контакті з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПзЖ Федором Христенком (йому повідомили підозру в держзраді), який пов’язаний зі спецслужбами РФ.

У НАБУ розповіли про майже 70 обшуків, які стосувались 15 їхніх співробітників. Там заявили, що більшість з них — через причетність працівників до ДТП (трьом працівникам згодом повідомили за це підозру).

СБУ також заявила, що викрила крота в НАБУ, який шпигував для ФСБ. Водночас у Бюро кажуть, що ще у 2023 році повідомили спецслужбу про можливого крота, однак тоді СБУ не виявила причетності співробітника бюро до шпигунства.

НАБУ і САП також звинувачували Службу безпеки в тому, що вона під час слідчих дій може розкрити конфіденційну інформацію про розслідування. СБУ ці заяви називала маніпуляціями.

А 22 липня СБУ заявила про виявлення нових витоків секретних даних в НАБУ — під час обшуків у Христенка знайшли конфіденційні документи НАБУ.

Вивчивши матеріали Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора, суд взяв під арешт двох співробітників НАБУ — співробітника Центрального апарату НАБУ, який, за даними слідства, працює в закритому підрозділі «Д-2», й одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.